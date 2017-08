Calciomercato Napoli/ News: Castillejo e Suarez in cima alla lista, Zinchenko alternativa (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Samu Castillejo - La Presse

Il Napoli vuole prendere un forte esterno d'attacco in questa sessione di calciomercato dopo aver messo già le mani su Ounas, arrivato dal Bordeaux. La squadra campana non si vuole fermare e cerca un calciatore che possa dare a Maurizio Sarri la possibilità di variare in continuazione il tridente offensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 il nome fatto con insistenza negli ultimi giorni sarebbe solo un'alternativa a i due veri obiettivi. Per questo è stato messo in ghiaccio l'affare Zinchenko del Manchester City, che potrà essere fatto solo se sfumeranno i due calciatori in testa alla lista dell'interesse. Si tratta di Samu Castillejo classe 1995 del Villarreal e Denis Suarez classe 1994 che gioca invece nel Barcellona. Bisogna aspettare con attenzione il momento giusto per l'affondo ormai a pochissimi giorni dall'inizio del campionato di Serie A e con l'andata del preliminare di Champions League da giocare già domani contro il Nizza orfano di Mario Balotelli e Wesley Sneijder.

NIENTE RINNOVO PER REINA, MA ARRIVA IL PREMIO

Pepe Reina lascerà il Napoli alla fine della stagione quando scadrà naturalmente il suo contratto. Questa sembra essere ormai diventata una certezza di calciomercato con l'estremo difensore che sarà comunque titolare in questa stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport 24 però il Napoli si sarebbe riavvicinata all'ex estremo difensore del Bayern Monaco al quale avrebbe promesso una specie di premio e cioè un bonus che farà aumentare il suo ingaggio in questa stagione. Pepe Reina ha dimostrato grande attaccamento al Napoli dove è tornato dopo appunto una stagione in Baviera. Gli azzurri però hanno capito che la volontà del calciatore di tornare in Spagna è sicuramente molto importante anche in relazione alla sua età anagrafica. Il calciatore presto avrà la possibilità di parlare e sicuramente spiegherà quali saranno i suoi obiettivi personali da qui alla fine della sua carriera.

