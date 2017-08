Calciomercato Roma/ News, sondaggio per Dragovic del Leverkusen (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

La Roma ha bisogno urgente di andare a prendere un difensore sul calciomercato a ormai cinque giorni dall'inizio del campionato di Serie A. L'amichevole di domenica contro il Celta Vigo ha infatti evidenziato degli scricchiolii che non fanno di certo piacere. Secondo quanto riportato da Calciomercato - L'originale su Sky Sport pare che ci sia stato un sondaggio per Aleksandar Dragovic del Bayer Leverkusen. Il calciatore classe 1991 è sicuramente un profilo interessante e andrebbe a completare un reparto che quest'estate ha visto arrivare due pezzi importanti come Hector Moreno e Aleksandr Kolarov, ma ha visto anche uscire il forte tedesco Antonio Rudiger volato a Londra per giocare al Chelsea. Attenzione però perché su Dragovic c'è il forte interesse dell'Inter degli ex giallorossi Luciano Spalletti e Walter Sabatini. Manca poco alla fine del calciomercato, ma la Roma ha ancora diverse operazioni da fare.

RINNOVO E ADEGUAMENTO PER ANTONUCCI

La Roma di Monchi punta molto sui giovani e vuole blindare quelli che sono già a Trigoria. Tra questi c'è l'attaccante Mirko Antonucci, giocatore che ha dimostrato di avere davanti un grandissimo avvenire. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com pare che ci sia stato un incontro proprio tra il direttore sportivo spagnolo e il procuratore del calciatore Paolo Paloni. L'attaccante dovrebbe restare ancora nella Primavera della squadra capitolina in questa stagione e con l'agente si è parlato di un prolungamento con eventuale adeguamento visto che al momento l'accordo è fino al giugno del 2018. Antonucci viene considerato un calciatore molto importante per il futuro e dopo un'altra stagione da protagonista nella Primavera dovrebbe avere la possibilità di giocare con continuità in prestito magari nel campionato cadetto. Al momento però è troppo presto e si vuole procedere lentamente nella sua maturazione.

