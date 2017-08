Dragovic/ Tra Roma e Inter, l'austriaco può sbarcare in Serie A (Calciomercato)

Aleksandar Dragovic conteso da Roma e Inter (Foto LaPresse)

Uno dei nomi caldi del calciomercato, almeno in Serie A, è quello di Aleksandar Dragovic. Sono in particolare due le squadre che lo sondano in questi giorni di agosto: Inter e Roma sono pronte ad un vero e proprio duello per assicurarsi il ventiseienne austriaco. I nerazzurri devono fare fronte alla possibile partenza di Jeison Murillo, vicino al Valencia; Luciano Spalletti ha chiesto rinforzi nel settore arretrato dove le certezze sono poche (Andrea Ranocchia non è certo di restare) e anche solo a livello numerico la coperta rischia di essere piuttosto corta nonostante l’arrivo di Milan Skriniar. Poi c’è la Roma: i quattro gol incassati contro il Celta Vigo hanno fatto scattare l’allarme in casa giallorossa, di fatto non c’è un centrale che abbia velocità di punta per recuperare eventuali svarioni e che sia rapido nell’uno contro uno in spazi aperti. In più, Kostas Manolas potrebbe lasciare la squadra entro fine agosto e l’acquisizione di Hector Moreno sembra essere maggiormente utile per la corsia sinistra, come alternativa a Kolarov. Dunque le due società hanno ottimi motivi per provare a mettere le mani su Dragovic.

LA CARRIERA DEL DIFENSORE AUSTRIACO

L’austriaco era stato un vero e proprio caso del calciomercato circa quattro anni fa: all’epoca era un giovane difensore di grande potenziale, giocava nel Basilea (da sempre fucina di talenti) e lo voleva mezza Europa. Le squadre italiane se lo erano contese, ma lui aveva accettato la proposta della Dinamo Kiev; in Ucraina Dragovic ha giocato tre stagioni, non facendo malissimo in generale ma sicuramente rimanendo lontano dal grande calcio. Un anno fa l’austriaco è arrivato in Bundesliga per vestire la maglia del Bayer Leverkusen, ma la stagione delle Aspirine è stata negativa e, a livello personale, le sue apparizioni non sono state tantissime. Ora dunque per il centrale della nazionale austriaca potrebbe essere arrivato il momento di cambiare aria, andando a inseguire nuovi stimoli. Sia nell’Inter che nella Roma potrebbe avere una maglia da titolare; con i giallorossi avrebbe la certezza di giocare la Champions League, ma il nuovo progetto nerazzurro potrebbe essere stimolante. Staremo a vedere quello che succederà nei prossimi giorni.

© Riproduzione Riservata.