Kalinic al Milan?/ Calciomercato live: affondo decisivo, si lavora sui bonus

Nikola Kalinic è sempre più vicino al Milan (Foto LaPresse)

Siamo ormai al momento decisivo dell’estenuante trattativa di calciomercato che dovrebbe portare Nikola Kalinic al Milan: già a Ferragosto potrebbe arrivare, se non proprio l’ufficialità, quantomeno il passo avanti definitivo per l’acquisizione dell’attaccante croato che da tempo Vincenzo Montella ha individuato come profilo ideale per completare il suo reparto offensivo. Le ultime indiscrezioni dicono che Luca Antonelli avrebbe rifiutato il trasferimento alla Fiorentina: il terzino sinistro era la contropartita che i rossoneri speravano di inserire nell’operazione per convincere i viola, ma il calciatore non è convinto della destinazione. Questo non dovrebbe comunque portare allo stop alle trattative: semplicemente Milan e Fiorentina dovranno ragionare sulla parte variabile, vale a dire sui bonus, ma le sensazioni sono positive e dunque Kalinic potrebbe e dovrebbe presto diventare un nuovo giocatore rossonero, l’ennesimo colpo di una campagna acquisti faraonica da parte di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli.

L’ulteriore indizio arriva ovviamente dalla giornata di lunedì: Carlos Bacca ha interrotto l’allenamento e ormai il suo addio sembra fatto. Sul colombiano c’era la Sampdoria, ma la destinazione del numero 70 del Milan dovrebbe essere il Villarreal: il Submarino Amarillo si sarebbe accordato con il Milan sulla base di un prestito oneroso a 2 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 16 milioni. L’addio di Bacca ovviamente spalancherebbe le porte di Milanello per Kalinic, che a quel punto non avrebbe più ostacoli a frenarlo. Attenzione però: l’acquisto del croato della Fiorentina potrebbe non chiudere il calciomercato estivo del Milan, che continua a pensare in grande. Si attende sempre il possibile extra budget in arrivo dalla Cina: in questo caso i rossoneri potrebbero dare l’assalto anche a Pierre-Emerick Aubameyang, che ha già lanciato segnali forti ed espliciti alla dirigenza e sta soltanto aspettando che Fassone si decida ad affondare il colpo. Prima però bisognerà chiudere per Kalinic.

© Riproduzione Riservata.