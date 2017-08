Mahrez alla Roma?/ Calciomercato live: giorno decisivo, si attende la risposta del Leicester

Riyad Mahrez, obiettivo numero 1 della Roma (Foto LaPresse)

Oggi potrebbe essere una giornata decisiva per la Roma e l’eventuale acquisizione di Riyad Mahrez: scade infatti il termine che Monchi ha imposto al Leicester. L’offerta è già sul tavolo: si parla di 35 milioni di euro che la società giallorossa avrebbe proposto al club inglese, e se entro oggi le Foxes dovessero ancora nicchiare la Roma dovrebbe necessariamente virare su un altro obiettivo, perché la deadline della sessione estiva di calciomercato si avvicina inesorabilmente e non ci sarebbe il tempo materiale di andare a prendere quell’esterno offensivo che Eusebio Di Francesco ha richiesto. Un mancino che possa giocare a destra, il sostituto di Mohamed Salah: Mahrez sarebbe il giocatore giusto e nel 2015-2016 ha fatto vedere di cosa è capace, trascinando - insieme a Vardy - il Leicester a uno storico titolo di Premier League e venendo anche votato come miglior giocatore del campionato inglese. Le Foxes però non hanno alcuna intenzione di privarsi del giocatore algerino e dunque la trattativa è complicata; Monchi aspetterà un altro giorno, nella speranza che finalmente il club si decida e, in un modo o nell’altro, prenda una decisione definitiva.

LE ALTERNATIVE A MAHREZ

Nei giorni scorsi le voci sull’arrivo di Mahrez alla Roma sono state contrastanti: l’agente del calciatore sembra spingere per un approdo in giallorosso, mentre lo stesso algerino non sarebbe convinto della qualità della Serie A e non vorrebbe trasferirsi in Italia. Sia come sia, la Roma ovviamente non sta con le mani in mano e Monchi ha già preparato una lista di alternative: la prima sarebbe ancora Domenico Berardi, che Di Francesco ha contribuito a far crescere. Il Sassuolo chiede però 45 milioni di euro per il cartellino del calabrese, dunque si sondano altre piste. Juan Cuadrado piace e la Juventus potrebbe lasciarlo partire qualora dovesse mettere le mani su Keita Balde Diao, ma in passato si era ventilata l’ipotesi di uno scambio con Kostas Manolas e nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci di un possibile scambio (alla pari o meno) con Kevin Strootman, ipotesi che la Roma non vorrebbe prendere in considerazione. E dunque, attenzione anche a Lucas Vazquez: il gioiellino del Real Madrid, chiuso anche dall’esplosione di Asensio, non è sicuro di rimanere al Santiago Bernabeu e la Roma ci starebbe facendo più di un pensiero.

