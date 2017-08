Matuidi alla Juventus?/ Calciomercato live: il francese ad un passo, chiusura entro 48 ore?

Blaise Matuidi ad un passo dalla Juventus (Foto LaPresse)

La Juventus sembra aver messo le mani su Blaise Matuidi. Le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate dalla Gazzetta dello Sport, parlano in tale senso e dicono che il calciatore francese sia ormai ad un passo dal trasferimento in bianconero: l’affare dovrebbe essere chiuso sulla base di 15 milioni di euro più bonus, dunque una cifra inferiore a quella che era l’iniziale richiesta del Psg (25). Il lavoro di mediazione da parte di Mino Raiola, agente del calciatore, ha svolto un ruolo importante; in più Matuidi trovava sempre meno spazio sotto la Tour Eiffel, chiuso dalla crescita esponenziale di Rabiot e dalla definitiva consacrazione di Marco Verratti. Dopo la Supercoppa Italiana persa contro la Lazio, Beppe Marotta aveva esplicitamente rivelato come un centrocampista di spessore sarebbe arrivato alla Juventus; centrocampista che dunque dovrebbe, salvo sorprese, essere ufficializzato nel giro di 48 ore, correndo contro il tempo per provare a renderlo disponibile già per la prima giornata di campionato (sabato, all’Allianz Stadium contro il Cagliari).

L'UTILITA' TATTICA DI MATUIDI

Blaise Matuidi arriva alla Juventus, possiamo forse dirlo, con un anno di ritardo: nell’estate del 2016 il francese era stato davvero ad un passo dal bianconero, ma poi la dirigenza del Paris Saint Germain aveva deciso di non privarsene e gli aveva rinnovato il contratto. Oggi Massimiliano Allegri ha bisogno come il pane di un calciatore con le sue caratteristiche: Matuidi infatti rappresenta un giocatore di quantità e qualità che può sostituire agevolmente Sami Khedira (che ragionevolmente non potrà giocare tutte le partite), ma anche inserirsi in un eventuale centrocampo a tre quando la Juventus si disporrà con un modulo diverso. Forse non è quel regista con piedi e visione di gioco che tanti tifosi chiedono a gran voce, ma certamente è un elemento di esperienza internazionale e di fatica, un calciatore di sostanza che potrà anche dare una mano a Miralem Pjanic, apparso ancora poco sicuro nel ruolo di playmaker che Allegri gli ha disegnato addosso. Adesso in ogni caso dovremo aspettare l’ufficialità, presto Matuidi potrebbe essere un nuovo calciatore della Juventus.

© Riproduzione Riservata.