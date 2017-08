CALCIOMERCATO INTER/ News: nerazzurri su Mangala e Otamendi, Guardiola ne cede uno solo (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Nicolas Otamendi - La Presse

L'Inter vuole acquistare un difensore centrale in questa sessione di calciomercato dopo l'ormai certa cessione di Jeison Murillo al Valencia. Sono due i nuovi nomi spuntati nelle ultime ore per la difesa di Luciano Spalletti. Si tratta di Eliaquim Mangala e Nicolas Otamendi entrambi del Manchester City. Secondo quanto riportato dal The Express pare che il club nerazzurro sia più vicino al possibile acquisto del francese classe 1991 che non rientra nei piani di Pep Guardiola. L'anno passato infatti fu mandato a giocare in prestito proprio a Valencia, ma con scarsi risultati. Di sicuro però il The Express sottolinea come sia stato Pep Guardiola in prima persona a mettere un veto sull'argentino che è considerato praticamente incedibile. Per quanto riguarda Mangala invece con una cifra sui venti milioni si può iniziare anche a trattare. Staremo a vedere se i nerazzurri saranno pronti a presentare un'offerta comunque importante.

PRONTO LO SCAMBIO KONDOGBIA-CANCELO

Sull'asse Milano, sponda nerazzurra, Valencia si potrebbero fare diversi affari di calciomercato nelle prossime ore. Il passaggio dall'Inter al club galiziano di Jeison Murillo sembra cosa fatta, ma potrebbe non essere l'unico affare tra le due squadre. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo portale presto si potrebbe concretizzare lo scambio tra il francese Geoffrey Kondogbia e il terzino Joao Cancelo. Su quest'ultimo c'è stata a lungo la Juventus che lo aveva puntato nel caso fosse arrivata la cessione di Stephan Lichtsteiner. Al momento un ipotetico scambio tra il forte centrocampista transalpino e il terzino destro portoghese rimane più di una possibilità. Di sicuro l'Inter sarebbe felice di accogliere un difensore di fascia classe 1994 e di sicura affidabilità che permetterebbe a Luciano Spalletti di fare un salto di qualità nella retroguardia. Nelle prossime ore arriveranno novità su questa trattativa.

© Riproduzione Riservata.