Calciomercato Juventus/ News, preso Matuidi! Oggi le visite mediche? (Ultime notizie)

Inizierà con dodici mesi di ritardo l'avventura di Blaise Matuidi alla Juventus. Il francese sarà il prossimo colpo di calciomercato allestito dalla coppia formata da Fabio Paratici e Beppe Marotta. Il calciatore infatti era stato davvero molto vicino ai bianconeri già nell'estate scorsa quando la Juve doveva trovare l'erede dell'appena ceduto Paul Pogba. Secondo quanto riportato da Premium Sport si sarebbe chiuso un accordo con il Paris Saint German per 20 milioni più bonus, un affare comunque importante considerando il fatto che il centrocampista francese va in scadenza di contratto nel giugno del 2018. Al calciatore invece dovrebbero andare quattro milioni a stagione per tre anni. Al momento sono smentite le voci di possibili visite mediche già nella giornata di oggi mercoledì 16 agosto 2017. Nonostante questo è probabile che nelle prossime ore arrivino delle novità con la Juventus che ha fretta di chiudere un colpo dopo la brutta sconfitta patita domenica nella Supercoppa Italiana contro la Lazio.

CAOS SPINAZZOLA

La Juventus ha fretta di chiudere l'affare di calciomercato che riporterebbe dodici mesi prima a Torino Leonardo Spinazzola. I bianconeri hanno infatti bisogno di un terzino sinistro per lasciar partire Kwadwo Asamoah, destinato a vestire la maglia del Galatasaray allenato dalla vecchia conoscenza Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio però al trattativa non sarebbe affatto facile con il club nerazzurro che fa resistenza di fronte anche alle buone offerte bianconere. Pare infatti che la società sei volte campione d'Italia sarebbe disposta a prendere Diego Laxalt dal Genoa per girarlo proprio all'Atalanta come sostituto di Spinazzola a fronte di un indennizzo di due milioni di euro. Anche a questa trattativa l'Atalanta avrebbe detto di no, nonostante il calciatore uruguaiano piaccia molto e si adatti alla perfezione nel 3-5-2 di Gian Piero Gasperini. L'Atalanta sa però che la volontà del calciatore è quella di tornare a Torino e allora pare aver chiesto informazioni all'Inter per Ansaldi che proprio Gasperini ha già allenato al Genoa.

