Calciomercato Milan/ News, offerta monstre dalla Russia per Niang. Oggi si chiude per Kalinic?(Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Mbaye Niang - La Presse

Dalla Russia arriva un'offerta shock per il Milan. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport infatti pare che lo Spartak Mosca sia deciso a entrare in scivolata sul calciomercato italiano offrendo una cifra molto vicina ai venti milioni di euro per Mbaye Niang. L'esterno francese classe 1994 negli ultimi sei mesi ha giocato in prestito al Watford dopo l'ennesima illusione che potesse scoppiare con la maglia rossonera. Acquistato nell'estate del 2012 quando aveva appena diciotto anni dal Caen ha alternato cose buone, soprattutto quando era in prestito in altre squadre, ad altre che lo erano decisamente meno. Due volte ha illuso tutti che il Milan era pronto a ritrovarsi in casa un campione incredibile, dopo i prestiti a Montpellier e Genoa, in entrambe ha poi deluso le aspettative. Tornato dall'ennesima situazione provvisoria il suo futuro potrebbe essere nella Russian Premier League dove sicuramente avrebbe più spazio per far vedere il suo talento.

AI DETTAGLI PER KALINIC

Il Milan ha deciso di mettere la quinta per andare a prendere Nikola Kalinic. Sarà questo il colpo di calciomercato con cui chiudere una campagna estiva entusiasmante. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport pare che l'accordo sarebbe tra i 3 e i 3.5 milioni di euro stagionali bonus compreso. Le due società stanno discutendo sul come chiudere la trattativa con la Fiorentina che può fare forza sui ventinove milioni di euro dell'offerta arrivata dall'Inghilterra dall'Everton. Il Milan si sente però avere il coltello dalla parte del manico a sua volta perché la volontà del croato è quella di rimanere in Italia. L'affare alla fine si dovrebbe fare anche se c'è da dire che non sarebbe una sorpresa vedere fare a uno dei due club un clamoroso dietrofront. Intanto la Fiorentina molla la pista Luca Antonelli secondo Alfredo Pedullà infatti sarebbe forte su Cristiano Biraghi del Pescara.

