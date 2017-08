Calciomercato Napoli/ News, Suarez è l'obiettivo numero uno! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Duvan Zapata - La Presse

Il Napoli deve chiudere il suo calciomercato con l'acquisto di un esterno offensivo di grande qualità. Il calciatore che piace di più è Denis Suarez del Barcellona anche se è un obiettivo assai difficile da portare a segno. Secondo quanto riporta Sky Sport il Napoli però non si sarebbe rassegnato e vorrebbe provare a mettere a segno questo colpo. Nonostante questo bisognerà fare attenzione all'inserimento nella trattativa del Valencia come sottolineato da Plaza Deportiva. Il ragazzo infatti piace molto al club galiziano che probabilmente in questo momento ha una potenza economica maggiore del club azzurro. Sicuramente Denis Suarez è un calciatore importante e difficilmente il Barcellona lo lascerà partire senza assicurarsi la possibilità di una clausola di riacquisto. C'è poi da evidenziare anche il fatto che i blaugrana hanno venduto Neymar Jr al Paris Saint German e non l'hanno ancora sostituito. E' difficile pensare quindi che prima di fare una acquisto possano portare a termine un'altra pesante cessione.

LA FIORENTINA CHIUDE PER SIMEONE JR, SFUMA ZAPATA

La Fiorentina ha messo ormai a segno il colpo di calciomercato che serviva per rimpiazzare Nikola Kalinic, ormai partito per giocare con la maglia del Milan. Oggi effettuerà le visite mediche Giovanni Simeone Jr che arriva dal Genoa per una cifra importante. Nel bel mezzo di questo intreccio di calciomercato spunta il nome di Duvan Zapata lungo attaccante colombiano tornato al Napoli dopo due anni di prestito all'Udinese. Il calciatore era considerato dalla squadra di Stefano Pioli come un possibile erede proprio di Kalinic, ma ora i viola vanno depennati dalle liste di papabili squadre per Zapata. Questo potrebbe diventare un problema perché più passano i giorni e più si avvicina la chiusura del calciomercato. Il Napoli non vorrebbe trattenere in rosa Duvan Zapata che tra le altre cose non è stato nemmeno inserito nella lista per il preliminare di Champions League, stasera si gioca contro il Nizza l'andata, così come gli altri esuberi Ivan Strinic e Leonardo Pavoletti.

