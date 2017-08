Calciomercato Roma/ News, dopo il no per Mahrez rispuntano Munir ed Emre Mor (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Mohamed Salah - La Presse

La Roma deve fare i conti con la trattativa di calciomercato per arrivare a Riyad Mahrez del Leicester ormai tramontata. Il club giallorosso ora è in difficoltà perché aveva puntato molte delle sue forze sull'algerino per sostituire Mohamed Salah partito alla volta di Liverpool. Ora c'è poco tempo per trovare un calciatore all'altezza e imbastire una trattativa. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it si sarebbero stabiliti nuovi contatti con il Barcellona per arrivare a Munir El Haddadi, calciatore molto giovane ma di grandissimo talento. Il problema è legato al fatto che il Barca ha ceduto da poco Neymar Jr e non ha ancora deciso se rimpiazzarlo proprio dando fiducia a uno dei talenti usciti dalla cantera. Rimangono di attualità i nomi di Lucas Vazquez, Juan Cuadrado, Domenico Berardi e Promes anche se al momento sembrano essere solo un'alternativa al vero obiettivo cioè Munir El Haddadi.

EMRE MOR TORNA DI MODA?

Sono molte le opzioni di calciomercato che stanno circolando in casa Roma dopo il no del Leicester per Riyad Mahrez. Il club giallorosso potrebbe rivalutare la possibilità di puntare un calciatore eclettico e di grande spessore tecnico come Emre Mor. Il turco era stato molto vicino ai capitolini un mesetto fa prima che l'Inter piombasse sul calciatore per poi tirarsi a sorpresa indietro. Secondo Calciomercato.com questa possibilità sarebbe seriamente al vaglio visto che comunque Eusebio Di Francesco considera il giovane talento un colpo importante. Emre Mor è un classe 1997 che nella scorsa stagione ha collezionato 12 presenze, mettendo a segno 1 rete, in Bundesliga. Per lui c'è stata la possibilità poi di accumulare anche 3 presenze in Champions League. Staremo a vedere se sarà proprio lui l'erede di Mohamed Salah, partito verso il Liverpool di Jurgen Klopp, in giallorosso.

© Riproduzione Riservata.