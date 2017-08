Fellaini alla Juventus?/ Calciomercato live, il belga è il piano B dei bianconeri

Marouane Fellaini: la Juventus su di lui? (Foto LaPresse)

FELLAINI ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO LIVE, IL BELGA NEL MIRINO - La Juventus vuole un centrocampista per completare il suo calciomercato. Ieri abbiamo raccontato di come Blaise Matuidi sia praticamente ad un passo, potendo arrivare già in tempo per la prima giornata di campionato (in programma sabato); Marouane Fellaini però è il nome nuovo, filtrato dall’Inghilterra - in particolare lo riporta The Sun - e valutato qualora l’affare con il giocatore del Psg dovesse saltare all’ultimo (era successo anche un anno fa). La Juventus, dicono le ultime notizie, sarebbe pronta a versare nelle casse del Manchester United una somma pari a 25 milioni di euro; considerato che a novembre il belga compirà 30 anni e che i Red Devils lo hanno pagato 32,4 milioni (ormai quattro anni fa) la cifra potrebbe essere congrua. Il vantaggio che porterebbe Fellaini è quello di poter giocare in diverse posizioni del campo; spesso e volentieri nello United è stato utilizzato come trequartista alle spalle della punta centrale, e Massimiliano Allegri potrebbe dunque farne un’alternativa a Paulo Dybala. In più, ovviamente, Fellaini sa disimpegnarsi anche come centrale in mediana, in una linea a due (al fianco di un creatore di gioco) oppure come mezzala. In più, porterebbe in dote la pericolosità aerea.

I DUBBI SUL CALCIATORE

Ci sono però alcuni dubbi che riguardano l’eventuale acquisizione di Fellaini. Intanto l’età legata anche e soprattutto al prezzo (Matuidi, che è un coetaneo, arriverebbe comunque per 10 milioni in meno); in più, il fatto che questo centrocampista belga, che pure ha una vasta esperienza internazionale (23 partite tra Champions ed Europa League, 66 apparizioni in nazionale), serve forse poco alla Juventus per quelle che sono le necessità bianconere. Allegri ha bisogno soprattutto di un giocatore con i piedi buoni da mandare in mezzo al campo o, in alternativa, un centrocampista fisico che possa supportare e proteggere la regia di Miralem Pjanic (o Claudio Marchisio, a seconda di chi giocherebbe) dando il cambio a Sami Khedira ancora fuori condizione. Difficile che Fellaini, sicuramente più offensivo, rappresenti la soluzione giusta; in quella zona di campo Allegri può già contare su Bernardeschi e Douglas Costa che all’occorrenza possono accentrare la loro posizione, e dunque il rischio potrebbe essere quello di affollare oltre misura lo spazio tra le linee lasciando scoperto il centrocampo. Ad ogni modo, la Juventus come dicono dall’Inghilterra si fionderebbe su Fellaini solo nel caso di frenata alla trattativa per Matuidi; per ora i bianconeri non hanno intenzione di affondare il colpo per il belga dello United.

