Calciomercato Inter/ News, è fatta per lo scambio Kondogbia-Cancelo col Valencia (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Joao Cancelo - La Presse

Sembra ormai fatto per uno scambio importante sull'asse Milano (nerazzurra) e Valencia. Il club spagnolo infatti per arrivare al centrocampista francese ex Monaco Geoffrey Kondogbia dell'Inter sarebbe disposto a cedere per intero il cartellino del terzino destro portoghese Joao Cancelo. Secondo Sky Sport questo scambio può essere già definito questa mattina con la Juventus che è ormai tagliata fuori dalla corsa proprio per il fluidificante di fascia a lungo rincorso per sostituire eventualmente Stephan Lichtsteiner. Si parla tra le due società di uno scambio di prestiti con un diritto di riscatto diverso e cioè a 35 milioni di euro per Cancelo e 25 per Kondogbia, una cifra che permetterebbe comunque di rientrare in parte dal pesante esborso fatto per far arrivare il centrale in Italia due stagioni fa. Per Kondogbia sarebbe un ritorno in Spagna dove ha già giocato con la maglia del Siviglia.

TORNA IN AUGE KARAMOH

L'Inter di Luciano Spalletti ha voglia di diventare assoluta protagonista del campionato che va ad iniziare alla fine di questa settimana. La squadra nerazzurra per questo vuole accelerare negli ultimi giorni di calciomercato per mettere a segno qualche colpo interessante. Tra questi c'è sicuramente il nome di Yann Karamoh, per il quale il Caen potrebbe scendere dai dieci milioni di euro chiesti un paio di settimane fa. Attaccante esterno nato ad Abidjan in Costa d'Avorio, ma francese naturalizzato,è un classe 1998 di grandissima prospettiva. Giocatore rapido e dotato di buon passo potrebbe arrivare per giocare in prestito magari in un altro club di Serie A. Forse anche per la provenienza in molti lo considerano l'erede di Mbaye Niang anche se sperano da Milano che quanto fatto da quest'ultimo dall'altro lato del Naviglio non sia nel futuro di Karamoah. Infatti a Niang, vicinissimo allo Spartak Mosca, nessuno ha mai rimproverato la mancanza di talento ma in molti si sono lamentati per una quasi irritante mancanza di continuità.

© Riproduzione Riservata.