Calciomercato Juventus/ News, Spinazzola ha rotto con l'Atalanta (Ultime notizie)

Leonardo Spinazzola ha rotto con l'Atalanta ed è pronto a tornare alla Juventus in questa sessione di calciomercato. La situazione è nota a tutti con i bianconeri che hanno ceduto il calciatore in prestito biennale alla Dea, ma che vorrebbero riprenderselo subito magari anche con un sacrificio economico da considerarsi come un premio di valutazione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio pare che il calciatore avrebbe rifiutato un adeguamento dell'ingaggio dai 250mila euro guadagnati ora a praticamente il doppio. Il calcaitore però vuole solo la Juventus. Da questa trattativa ne dipende un'altra con Kwadwo Asamoah che ha già l'accordo con il Galatasaray allenato dalla vecchia conoscenza Igor Tudor. Il ghanese partirà solo se a Torino dovesse arrivare proprio Spinazzola altrimenti Massimiliano Allegri si troverà a sinistra con il solo Alex Sandro.

ARRIVA AURELIO DAL SASSUOLO?

La Juventus è nota per il suo grande lavoro nella programmazione ed è per questo che a colpi come quello di Blaise Matuidi si susseguono anche acquisti di calciatori molto giovani che possano diventare i campioni di domani. Secondo quanto riportato da MondoPrmavera.com pare che i bianconeri abbiano messo nel mirino l'attaccante del Sassuolo Giuseppe Aurelio. Si tratta di un classe 2000 che con la maglia dei suoi pari età ha segnato venti reti in trenta partite, mettendo su di lui i fari dell'attenzione di numerosi club. Bisognerà vedere se la Juventus riuscirà a portare a segno questa trattativa in questa sessione di calciomercato e soprattutto se i bianconeri decideranno poi di lasciarlo crescere al Sassuolo oppure di portarlo a Torino per farlo giocare con i suoi coetanei. Di certo sarebbe un acquisto importante per un giocatore che nel tempo dimostrerà se vale davvero quanto visto fino a questo momento.

