Calciomercato Milan/ News, complicazioni nell'affare Kalinic (Ultime notizie)

Continua la telenovela di calciomercato che riguarda Nikola Kalinic e il Milan. L'affare sembrava praticamente fatto con i rossoneri che temporeggiavano alla ricerca di un profilo di maggiore spessore. Ora però il calciatore è diventata la prima scelta e si vuole chiudere il più presto possibile con Carlos Bacca orma ceduto al VIllarreal. Secondo quanto riporta Sky Sport ci sarebbero dei problemi tra rossoneri e viola sui dettagli del moetodo di pagamento con il club meneghino che offre venticinque milioni di euro senza bonus. La Fiorentina ha però ricevuto una proposta da ventinove da parte dell'Everton e sembra intenzionato a far valere in questo senso le sue ragioni. L'affare non è facile da chiudere, ma il Milan ha dalla sua parte la ferma volontà del calciatore che non vuole andare a giocare in Premier League e ha già fiutato la possibilità di vivere una grande stagione con la maglia del Milan.

NIANG ALLO SPARTAK?

Stavolta sembra davvero finita la storia tra il Milan e Mbaye Niang che in questi ultimi anni si sono lasciati e riabbracciati davvero molte volte. La società rossonera ha sempre creduto in questo ragazzo che si era presentato non nel migliore dei modi facendosi trovare alla guida da minorenne e fingendo di essere il suo compagno di squadra Traoré. Negli anni poi il grande talento è venuto fuori a luci intermittenti, lasciando emergere più spesso un calciatore incostante e spesso svogliato. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe ormai praticamente fatto il suo passaggio allo Spartak Mosca per una cifra di diciotto milioni di euro più bonus che la porterebbero facilmente a venti. Il club avrebbe offerto al calciatore francese un contratto quadriennale da tre milioni di euro netti a stagione. Di certo per il Milan si rivelerebbe davvero un grande affare da tirare fuori con un calciatore che non era facile da piazzare a titolo definitivo.

