Calciomercato Napoli/ News, la paura di perdere Lorenzo Insigne (Ultime notizie)

Lorenzo Insigne ha fatto il salto definitivo nella sua carriera ed è finito nel mirino dei top club sul calciomercato. Di questa situazione ha parlato il giornalista de Il Mattino Antonio Moschella su Radio Punto Zero durante la trasmissione Fuori Gara. Sottolinea: "Il giocatore simbolo di questo Napoli è Lorenzo Insigne, ormai è una bandiera, un vero leader. Nonostante la corte dei grandi club europei alla fine dovrebbe rimanere a Napoli". Nonostante questo le tentazioni sia da parte del calciatore che del club di cedere a un'offerta economica molto importante ci sono e questo spaventa ovviamente i tifosi azzurri che non sono pronti a lasciarlo partire. Lorenzo Insigne è stato importante anche ieri nella gara contro il Nizza, gara d'andata del preliminare di Champions League vinta dal club azzurro col risultato di due a zero grazie alle reti di Dres Mertens e Jorginho su calcio di rigore.

L'ALAVES PRENDE PAVOLETTI?

Il futuro di Leonardo Pavoletti potrebbe essere a sorpresa lontano dall'Italia. Il centravanti del Napoli in questa sessione di calciomercato è stato nel mirino di Benevento, Torino e Udinese che poi hanno tutte puntato verso altri obiettivi. E' così che è spuntato l'Alaves con le idee chiare e pronto a mettere le mani su questo calciatore importante. Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, pare che il club spagnolo abbia presentato un'offerta ufficiale di prestito con diritto di riscatto fisso a quindici milioni di euro. Tra i nomi dei club interessati spunta anche la Spal che potrebbe cercarlo qualora decidesse di cedere Mirko Antenucci all'Empoli. Pavoletti di certo è un calciatore importante e vuole partire per giocare di più e provare a conquistare una maglia per giocare i Mondiali 2018 che si svolgeranno l'estate prossima in Russia.

