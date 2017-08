Calciomercato Roma/ News, Monchi supera l'Inter per Dragovic (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Radja Nainggolan - La Presse

La Roma sembra aver compiuto un bel salto in avanti sul calciomercato nei confronti dell'Inter. I due club italiani infatti stanno da tempo monitorando il difensore Dragovic del Bayer Leverkusen. Secondo Sky Sport ora il club allenato da Eusebio Di Francesco sarebbe in pole position. Il direttore sportivo Monchi controlla le evoluzioni di calciomercato su questo forte giocatore ormai da settimane e sembra essere pronto a parlare con il club tedesco per far abbassare le loro importanti pretese economiche. Il Bayer in un primo colloquio sembra infatti aver chiesto venti milioni di euro per questo calciatore dalle grandi potenzialità. La Roma ha già acquistato Hector Moreno in difesa e per questo, nonostante la partenza di Antonio Rudiger, non ha fretta di andare a comprare un altro centrale arretrato. Nonostante questo avere un Dragovic in più in rosa non dispiacerebbe affatto al tecnico dei capitolini.

NAINGGOLAN FELICE DEL SÌ AI GIALLOROSSI

Si è parlato davvero molto del possibile passaggio di Radja Nainggolan in questa sessione di calciomercato prima al Manchester United, poi al Chelsea e infine all'Inter. Il calciatore belga però ha rinnovato con la Roma, deciso a riportare un titolo che nella capitale manca da oltre otto anni. Sicuramente il calciatore ha preso una decisione di cuore anche perché avrebbe potuto andare a guadagnare molto di più e magari anche ad ottenere successi sportivi immediati. A Cnn Sports Radja Nainggolan ha sottolineato: "La Roma per me è stata la migliore scelta possibile. Sono felice qui ed è importante anche per la mia famiglia dove viviamo. Ho ventinove anni e ho pensato bene cosa fare e quale fosse la cosa migliore e giusta non solo per me. E alla fine ho capito che dovevo rimanere a Roma, non è solo una questione di soldi". Il calciatore ha sottolineato di avere grandi ambizioni, ma che al primo posto per lui ci sia la felicità personale e della famiglia.

