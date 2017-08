Kalinic al Milan / Calciomercato live: 25 milioni più bonus alla Fiorentina, siamo ai dettagli

Nikola Kalinic (LaPresse)

KALINIC AL MILAN, CALCIOMERCATO LIVE (OGGI 17 AGOSTO 2017) - Nikola Kalinic è praticamente un giocatore del Milan e oggi dovrebbe essere messa la parola fine a questo lungo tormentone di calciomercato. Infatti sembra essere stato raggiunto un accordo praticamente totale fra il Milan e la Fiorentina, attuale società di Kalinic. La cifra sarà di 25 milioni di euro più bonus, vanno sistemati solamente alcuni dettagli relativi alla modalità di pagamento, ad esempio su quanto tempo si potrà spalmare il pagamento. Formalità: se il passaggio di Nikola Kalinic in rossonero saltasse a questo punto, sarebbe davvero clamoroso. Un grosso indizio sull’esito finale della trattativa arriva proprio dalla Fiorentina, che ha già annunciato ufficialmente l’acquisto di Giovanni Simeone, l’attaccante argentino figlio d’arte che sarà l’erede di Kalinic in maglia viola. Restano da capire naturalmente le tempistiche di tutti quegli appuntamenti immancabili quando un giocatore cambia squadra, dalla firma del contratto alle visite mediche fino alla presentazione, per cui staremo a vedere se Kalinic potrà essere a disposizione di Vincenzo Montella già per la trasferta di Crotone, domenica sera.

Nikola Kalinic è nel mirino del Milan praticamente da inizio estate, dal momento che i rossoneri lo hanno individuato come un attaccante molto utile, sempre in doppia cifra a fine stagione e ottimo conoscitore del calcio italiano grazie all’esperienza con la maglia della Fiorentina, anche se a lungo avrebbe dovuto essere la ‘spalla’ di un botto tipo Andrea Belotti, Pierre Emerick Aubameyang oppure Alvaro Morata. Con il passare del tempo, le piste più affascinanti si sono spente, ma sia chiaro che Kalinic non è un ripiego, perché è particolarmente gradito sia all’allenatore Montella (anche se a Firenze non si sono mai incrociati), che lo ritiene adatto alla sua filosofia di gioco, sia ai dirigenti Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Restano dunque da limare solamente gli ultimi dettagli, poi si potrà dire a tutti gli effetti che Nikola Kalinic sarà un giocatore del Milan.

