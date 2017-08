Calciomercato Inter/ News, salta Mangala virata decisa su Mustafi (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Cristian Ansaldi - La Presse

L'Inter ha bisogno di fare un colpo di calciomercato in entrata in difesa, con la voglia di completare un reparto che ha perso Gary Medel e presto lascerà partire anche Jeison Murillo verso Valencia. E' così che l'obiettivo numero uno nel pomeriggio di ieri era diventato Mangala del Manchester City. Si vociferava anche di un accordo trovato col calciatore francese tornato dal prestito proprio in Galizia, ma con il club allenato da Pep Guardiola pronto a fare ferma opposizione. E' così che in pochi minuti Piero Ausilio e compagni si sono mossi verso Shkodran Mustafi secondo quanto riportato da Sky Sport. Questa è una vecchia conoscenza del campionato italiano perché è stato lanciato nel calcio che conta dalla Sampdoria quando era ancora un ragazzino. Al momento gioca con l'Arsenal e i Gunners sarebbero anche disposti a lasciarlo partire ma di fronte ad un'offerta da quaranta milioni di euro.

IL GENOA INSISTE PER ANSALDI

L'Inter sta aspettando di formalizzare lo scambio tra Geoffrey Kondogbia e Joao Cancelo col Valencia per completare un altro colpo di calciomercato stavolta in uscita. Secondo quanto riporta Premium Sport è deciso il pressing del Genoa per Cristian Ansaldi che non viene considerato troppo da Luciano Spalletti. Il terzino argentino classe 1986 ha vestito già la maglia del Genoa nella stagione 2015/16 prima di passare proprio ai nerazzurri che lo acquistarono l'estate scorsa però dallo Zenit San Pietroburgo dal quale il Grifone l'aveva preso in prestito. Ansaldi è un terzino di buona rapidità che conosce molto bene il calcio europeo dove è arrivato nel 2008 quando aveva appena vent'anni acquistato dal Rubin Kazan che l'aveva pescato nella squadra dove questo era cresciuto e cioè il Newell's Old Boys. Per cederlo l'Inter però deve assicurarsi prima di aver trovato un sostituto. Il Genoa spinge anche per riportare a casa Stefano Sturaro ritenuto però incedibile dalla Juventus.

