Calciomercato Juventus/ News, salta clamorosamente l'arrivo di Blaise Matuidi? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Blaise Matuidi - La Presse

A Torino potrebbe succedere qualcosa di impensabile in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista Blaise Matuidi ha sostenuto le visite mediche con la Juventus in due trance tra mercoledì e giovedì senza però essere ufficializzato. Si era parlato infatti della sua presenza per il classico appuntamento di Villar Perosa, ma Blaise Matuidi non c'era. Dalla Francia rimbalza una voce che ha dell'inverosimile e cioè il trasferimento di Matuidi alla Juventus sarebbe in bilico. Secondo L'Equipe e Le Parisien il Paris Saint German avrebbe bloccato l'affare e non starebbe concedendo il calciatore alla Juventus. Il problema è sulla parte variabile dell'offerta e non sulla fissa stabilita a venti milioni di euro. Pare addirittura che la pretesa di Antero Henrique, direttore sportivo del Psg, sia quella di ricevere un bonus da dieci milioni di euro. Solo voci o verità? Di certo sarebbe clamoroso aver visto Matuidi fare le visite mediche per la Juventus per poi tornare in Francia. Ci sono dei precedenti che non fanno ben sperare perché nel gennaio del 2014 la Juventus e l'Inter avevano perfezionato lo scambio tra Fredy Guarin e Mirko Vucinic con il montenegrino che aveva effettuato le visite mediche per poi tornare a Torino.

I BIANCONERI CI HANNO PROVATO PER HYSAJ

Se quanto detto dall'agente di Elseid Hysaj non è frutto di una strategia di calciomercato allora la Juventus sta davvero cercando un terzino destro con l'idea di vendere Stephan Lichtsteiner. Mario Giuffredi a TuttoMercatoWeb ha sottolineato che la Juventus avrebbe infatti chiesto informazioni sul terzino albanese del Napoli trovando però la porta chiusa dalla squadra azzurra. Impossibile che il Napoli si privino di un titolarissimo per lasciarlo partire verso Torino come accadde l'anno scorso a Gonzalo Higuain. Probabile però che a questo punto la Juventus possa decidere negli ultimi giorni di calciomercato di andare a fare qualcosa su quella corsia tanto più che Mattia De Sciglio, acquistato per 10 milioni dal Milan, ha dimostrato di essere un calciatore tecnicamente e psicologicamente da recuperare, il gol in Supercoppa nato dalla sua corsia ne è un'evidente prova. Staremo a vedere se i bianconeri nei prossimi giorni piazzeranno un colpo in quella zona di campo.

