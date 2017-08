Calciomercato Milan/ News, tante opzioni a centrocampo e spunta Yohan Cabaye (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Vincenzo Montella - La Presse

Il Milan sta valutando la possibilità di rinforzarsi ancora in questa sessione di calciomercato. Serve infatti un centrocampista di rottura che possa essere l'alter ego di Franck Kessié soprattutto dopo ieri che con il 6-0 i rossoneri hanno legittimato il passaggio alla prossima fase dell'Europa League. Secondo quanto riportato sul suo portale ufficiale dall'esperto di calciomercato di SportItalia Alfredo Pedullà pare che nel mirino ci sia Yohan Cabaye classe 1986 che andrà in scadenza di contratto nel giugno del 2018 con il Crystal Palace. E' questo il nome forte delle ultime ore, ma sono ancora tanti i calciatori entrati nel mirino. Si passa da Jack Wilshere dell'Arsenal che è però più simile a Lucas Biglia e in quel ruolo ci sono anche Riccardo Montolivo e Manuel Locatelli, per arrivare poi a Etienne Capoue del Watford e Nampalys Mendy del Leicester. Rimane invece molto difficile la possibilità di arrivare al portoghese del Bayern Monaco Renato Sanches che probabilmente rimarrà in Baviera.

I DUBBI DI NIANG

Mbaye Niang sta complicando il calciomercato in uscita del Milan di Vincenzo Montella. C'era una buonissima offerta da parte dello Spartak Mosca che poteva portare i rossoneri anche ad ottenere una bella plusvalenza. Per lui infatti il club russo aveva offerto diciotto milioni di euro e sembrava tutto fatto con tanto di visite mediche fissate a Villa Stuart a Roma per questa mattina. Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'Originale su Sky Sport ha sottolineato però come il calciatore francese abbia dei dubbi sull'andare a giocare nella Russian Premier League e sul come vorrebbe continuare a giocare con la maglia del Milan anche se consapevole dell'arrivo di tanti giocatori forti in rosa. Tra le novità c'è anche un ritorno importante del Torino di Sinisa Mihajlovic con l'agente del calciatore Mino Raiola che si sarebbe incontrato con la dirigenza granata. Al momento Niang non sembra essere preoccupato dell'eventualità di giocare poco e di perdere quindi la possibilità di giocare il Mondiale con la maglia della Francia.

