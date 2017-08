Calciomercato Napoli/ News, Ghoulam rinnova. Pavoletti al Cagliari? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Faouzi Ghoulam - La Presse

E verrebbe da dire finalmente. Il Napoli è pronto ad annunciare il rinnovo di Faouzi Ghoulam terzino sinistro algerino che sicuramente rappresenta per Maurizio Sarri una sicurezza. Secondo quanto riportato dal direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio pare che ci sia l'accordo tra le partii, un'intesa totale che porterà all'ufficialità del prolungamento dell'accordo con Ghoulam. Il calciatore era rimasto un po' perplesso dall'arrivo in azzurro del portoghese Mario Rui che Sarri aveva espressamente chiesto dopo averlo visto crescere alla sua corte all'Empoli dove formava una bella coppia d'esterni con Elseid Hysaj anche lui ora al Napoli. La stagione però sarà lunga e piena di appuntamenti da rispettare e sicuramente serviranno due terzini di egual livello per riuscire a fornire all'allenatore valide alternative. Staremo a vedere quando arriverà l'annuncio ufficiale per un calciatore davvero molto importante.

SPUNTA IL CAGLIARI PER PAVOLETTI

Leonardo Pavoletti lascerà il Napoli in questa sessione di calciomercato, su questo non c'è dubbio. C'è solo da capire dove. Mentre negli ultimi giorni sono salite le quotazioni dell'Alaves nella notte è spuntato all'improvviso il Cagliari autore di un vero e proprio blitz. I sardi si sono ritrovati all'improvviso senza il loro maggiore bomber Marco Borriello che non è stato convocato per la sfida di domani contro la Juventus e che sarà ceduto alla Spal. L'attaccante napoletano vuole vestire la maglia dello storico club ferrarese e lascia quindi un vuoto difficile da colmare per i sardi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, a SportItalia pare che siano già stati sondati i contatti con il procuratore dell'attaccante ex Genoa che costituisce il profilo perfetto per sostituire Marco Borriello. Il Napoli poi è pronto a lasciarlo partire dopo averlo messo fuori perfino dalla lista della Champions League.

