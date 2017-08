Calciomercato Roma/ News, Berardi non interessa e la Juventus non cede Cuadrado (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Domenico Berardi - La Presse

E' un momento molto complicato per il calciomercato della Roma. Monchi credeva davvero di ritrovarsi a questo punto con un Riyad Mahrez in più in rosa, ma ha dovuto fare i conti con le pretese eccessive del Leicester che hanno impedito al club giallorosso di rimpiazzare a dovere Mohamed Salah volato verso il Liverpool di Jurgen Klopp. Sky Sport svela due novità proprio per questo specifico reparto del campo. Pare che Eusebio Di Francesco spinga per arrivare a Domenico Berardi, considerato però probabilmente troppo costoso dalla società che non è interessata a trattare ancora con il Sassuolo dopo aver preso Gregoire Defrel e Lorenzo Pellegrini da questo. La Juventus invece non cederà Juan Cuadrado che è considerato il profilo perfetto per formare un tridente con Diego Perotti a sinistra ed Edin Dzeko al centro. Nomi importanti che sembrano così scivolare dalle opzioni possibili per la Roma.

MUNIR EL HADDADI EREDE DI SALAH?

La Roma è ancora alla ricerca di Mohamed Salah in questa sessione di calciomercato. Dopo il no di Riyad Mahrez pare che tutte le fatiche della società capitolina siano indirizzate a Munir El Haddadi del Barcellona. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale pare che le quotazioni del calciatore spagnolo classe 1995 siano in salita e che possa a breve profilarsi una trattativa con il club blaugrana pronto ad assestare un colpo dopo la cessione di Neymar Jr al Paris Saint German. Bisognerà vedere se il direttore sportivo Monchi accetterà le pretese del Barcellona che si fa pagare cari i suoi calciatori e che nell'accordo pretende sempre una clausola per un futuro riacquisto in caso di esplosione di questo. Di sicuro Munir è un calciatore talentuoso, staremo a vedere se potremo ammirarlo nel nostro campionato.

