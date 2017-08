Mangala all’Inter/ Calciomercato news, trattativa difficile con il City. Marianella: chiunque meglio di lui

Eliaquim Mangalam con la maglia del Valencia (LaPresse)

Negli ultimi giorni si è molto discusso dell’ipotesi di calciomercato che avrebbe portato Eliaquim Mangala, del Manchester City, a vestire la maglia dell'Inter: il difensore centrale francese è infatti apparso molto vicino al club nerazzurro, con il quale nei giorni scorsi avrebbe già trovato un accordo di massima con lo stesso giocatore. Nelle ultime ore però pare che la strada tra Milano e l’Inghilterra si sia completamente raffreddata: a dividere le parti in causa è la diversa modalità attraverso cui Mangala approderebbe alla maglia dell’Inter. Il club nerazzurro infatti pare sia intenzionato a far venire a Milano il francese solo tramite il prestito mentre il Manchester City è molto più interessato ad eventuali offerte maggiori per la cessione a titolo pieno. Le distanze al momento sono troppe e nessuna delle partita in causa pare troppo intenzionata a mettere pressione sull’affare di mercato.

MARIANELLA: CHIUNQUE MEGLIO DI LUI

Della convivenza dell’arrivo di Magala nella sponda nerazzurra di Milano in questa finestra di calciomercato però non tanti ne sono ben convinti: i fan per il momento non si sono espressi e si aspettano grandi colpi di mercato sul finire di questa finestra, mentre gli esperti non paiono troppo convinti dell’affare. Uno su tutti anche il giornalista di Sky Sport Massimo Marianella, intervenuto nella notte allo Speciale Calciomercato L’originale: “ Rispetto a Mangala va bene qualsiasi giocatore, ma sarei sorpreso nel vedere l’Arsenal cedere Mustafi soprattutto ora che stanno impostano la difesa a tre. Lui è perfetto per questo schieramento”. Non a caso infatti l’affare di calciomercato Mangala nei giorni scorsi era stato associato a quello di Mustafi, altro nome caldo del mercato e messo nel mirino da parte della dirigenza nerazzurra per rinforzare il reparto arretrato in mano a Luciano Spalletti.

