Calciomercato Inter / News, Jovetic valuta il suo futuro (Ultime notizie)

Sono attese novità importanti sul futuro di Stevan Jovetic. L'attaccante dell'Inter, molto probabilmente, sarà uno dei prossimi giocatori a lasciare il club nerazzurro, nonostante le buone indicazioni raccolte da mister Luciano Spalletti durante il ritiro. Le corteggiatrici non mancano, su tutte però spicca il Siviglia. Secondo le ultime indiscrezioni, l'Inter avrebbe abbassato le proprie pretese economiche per favorire la cessione di Jovetic. Ieri sera l'attaccante ha fatto il punto della situazione con il suo agente Fali Ramadani: il montenegrino non vuole accettare soluzioni di ripiego, dunque se non ci saranno proposte interessanti non è da escludere che resti all'Inter. Oltre al Siviglia, ci sarebbero anche il Burnley e il Newcastle sullo sfondo.

