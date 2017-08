Calciomercato Juventus / News, i bianconeri si fiondano su Pellegri (Ultime notizie)

Andrea Agnelli, lapresse

La Juventus segue con attenzione i talenti del Genoa. Lo svela il giornalista sportivo di Sky, Gianluca Di Marzio, con un nuovo articolo sul suo sito web. Secondo il reporter campano, la Juventus si sarebbe fiondata su bomber Pellegri, dopo che il baby talento rossoblu è stato a ad un passo dal vestire nerazzurro assieme a Salcedo. "...così, negli ultimi giorni, la Juventus si è inserita per Pietro Pellegri, mentre il Milan ha chiesto informazioni per Eddy Anthony Salcedo Mora". Beppe Marotta non dovrà perdere troppo tempo per avvicinarsi a Pellegri, dato che come ha confermato lo stesso Di Marzio, il giocatore piace anche all'estero: "I due nerazzurri mancati sono nel mirino di altre due big. Col Monaco, dalla Francia, sullo sfondo".

© Riproduzione Riservata.