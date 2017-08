Calciomercato Milan/ News, un ex rossonero valuta negativamente il mercato (Ultime notizie)

Bonucci, lapresse

L'ex attaccante del Milan, Andriy Shevchenko, ha attaccato a viso aperto l’operato di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli in sede di calciomercato. Secondo l'ucraino i rossoneri non si starebbero muovendo secondo un piano prestabilito, ma adottando strategie improvvisate. Ecco la sua intervista rilasciata a football.ua: “Non so cosa aspettarmi dal Milan. Ci sono due modi diversi per ottenere risultati: il modo programmato e il modo improvvisato. A mio parere ci sono azioni confusionarie al Milan, non esiste un piano stabilito". Per Sheva, anche Montella avrebbe le sue responsabilità: "Mister Vincenzo Montella aveva una certa visione e strategia, ma in questo lasso di tempo avrebbero dovuto muoversi più velocemente. Poi ci sono così tanti nuovi giocatori. Acquistano un calciatore per una certa posizione e un mese dopo ne arriva un altro nello stesso ruolo. Queste sono decisioni improvvisate”. Chissà che l'arrivo di Kalinic non possa far cambiare idea all'ex bomber milanista...

