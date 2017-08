Calciomercato Napoli / News, per Zinchenko è questione di tempo (Ultime notizie)

De Laurentiis, lapresse

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo, Alfredo Pedullà, durante la diretta di Speciale Calciomercato andata in onda iera sera su Sportitalia, il Napoli potrebbe chiudere l'affare Zinchenko dopo il preliminare di Champions League. La situazione è bloccata da una ventina di giorni, ma gli azzurri restano in pole position. Per quanto riguarda il capitolo portiere, è ancora in piedi il discorso che coinvolge Karnezis, il quale potrebbe approdare in azzurro nel caso di cessione di Rafael. Sul fronte uscite, il Cagliari sta spingendo per Leonardo Pavoletti mentre la Sampdoria fa sul serio per Duvan Zapata: il possente centravanti colambiano è uno dei primi obiettivi per il reparto offensivo dei blucerchiati. Attesi sviluppi nei prossimi giorni.

© Riproduzione Riservata.