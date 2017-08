Calciomercato Roma / News, e se il colpo alla fine fosse già in casa? (Ultime notizie)

De Rossi, foto lapresse

Riyad Mahrez è ormai tramontata in casa Roma. Il sogno del calciomercato giallorosso sembra destinato a svanire e il club capitolino sta cominciando a guardarsi intorno per regalare un colpo alla propria tifoseria prima del gong finale. I nomi interessanti per Di Francesco sono Munir, Cuadrado e soprattutto Domenico Berardi: tre piste intriganti, ma estremamente complicate. Così l'ex tecnico del Sassuolo rischia di doversi accontentare di una soluzione già pronta. Secondo gli ultimi rumors, infatti, il sostituto di Mohamed Salah potrebbe essere Alessandro Florenzi, reduce da dieci mesi tormentati. Il lupacchiotto giallorosso ha voglia di una stagione da protagonista e vuole tornare in prima linea caricandosi di responsabilità. Di Francesco ci sta pensando, anche perchè il club non vuole virare su obiettivi secondari. Dunque se non dovessero concretizzarsi le piste di cui vi abbiamo parlato, è possibile che i capitolini puntino proprio su Florenzi per la prossima stagione.

