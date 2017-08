CALCIOMERCATO INTER/ News, Conte vuole Candreva al Chelsea (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Antonio Candreva - La Presse

IL CHELSEA INSISTE PER ANTONIO CANDREVA

Antonio Conte conosce molto bene Antonio Candreva, lo ha allenato infatti in Nazionale in un biennio che gli ha regalato molte soddisfazioni e ora lo rivorrebbe con sé al Chelsea in Premier League. Dal canto suo il calciatore sarebbe felice di andare a viversi una bella esperienza in Champions League. L'Inter non sembra irremovibile e come riporta Premium Sport Luciano Spalletti avrebbe anche dato l'ok alla cessione di questo forte esterno di centrocampo. La conferma di Ivan Perisic, che doveva andare al Manchester United, potrebbe portare quindi alla cessione di Candreva. L'Inter continua a sondare le piste Patrick Schick della Sampdoria e Keita Baldé Diao della Lazio per provare a sostituire questo forte esterno. Al momento però questi due obiettivi sembrano quantomeno complicati. Fatto sta che Luciano Spalletti ha dato l'ok e Antonio Candreva a breve potrebbe passare al Chelsea per una cifra davvero molto importante.

È FATTA PER DALBERT

L'Inter sta per mettere a segno un altro colpo di calciomercato dopo quelli che hanno portato in nerazzurro Borja Valero e Skriniar. Non si parla di Matias Vecino, ma dell'esterno del Nizza Dalbert. Secondo quanto riportato da Sky Sport le parti ora sono vicinissime dopo il confronto avvenuto domenica sera. Il calciatore era stato accostato alla Juventus di recente, ma firmerà un contratto di cinque anni da un milione di euro l'anno con l'Inter. Al club francese invece andrà un bell'assegno di venti milioni di euro più bonus. Sicuramente questo è un affare importante e che permette al club nerazzurro anche di abbassare l'età media della squadra a disposizione di Luciano Spalletti. Ci sono anche altri particolari, pare infatti che l'Inter abbia sposato una clausola nella quale sarà garantito al club francese il venti per cento su un'eventuale vendita futura del calciatore in questione. Dalbert dal canto suo è felicissimo di approdare nel campionato italiano sognato ormai dall'inizio dell'estate.

