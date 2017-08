Calciomercato Juventus/ News, la lista dei sacrificabili: da Mario Lemina a Juan Cuadrado (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Juan Cuadrado - La Presse

I SACRIFICABILI DI ALLEGRI

La Juventus per continuare questa sessione di calciomercato deve iniziare a pensare anche a sfoltire. Sono diversi infatti i calciatori che potrebbero essere ceduti per dare spazio a nuovi acquisti. Secondo quanto riportato da Timothy Ormezzano sul portale della Repubblica pare che ormai siano pronti a partire Luca Marrone, Tomas Rincon e Mario Lemina con i quali la Juventus spera di riuscire ad ottenere un buon bottino. Rolando Mandragora invece piace a Massimiliano Allegri e vorrebbe trattenerlo in bianconero. Sulla corsia destra potrebbe anche partire Stephan Lichtsteiner nonostante il rinnovo di contratto firmato da poco. Lo svizzero piace a diversi club in giro per l'Europa. Mentre Moise Kean verrà ceduto solo in prestito per fare esperienza quello che rischia di perdere la maglia bianconera è Juan Cuadrado. Il colombiano viene valutato dalla Juventus tra i trenta e i trentacinque milioni di euro. Con gli arrivi di Douglas Costa dal Bayern Monaco e di Federico Bernardeschi dalla Fiorentina oltre a quello sempre più probabile di Keita Baldé Diao dalla Lazio la Juventus pare pronta a cedere proprio il colombiano diventato un calciatore sacrificabile nelle idee dei dirigenti bianconeri.

PSG SU SCHICK

La Juventus aveva acquistato per trenta milioni di euro dalla Sampdoria l'attaccante cecoslovacco Patrick Schick. Questi però non ha superato le visite mediche per un problema al cuore e così i bianconeri hanno provato a prenderlo in prestito per verificare le sue condizioni fisiche, trovando però la porta chiusa da parte del club blucerchiato. Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato di Premium Sport, ha sottolineato ai microfoni di TMW Radio che il calciatore in questione potrebbe essere entrato nel mirino del Paris Saint German. Nonostante l'ormai sempre più probabile acquisto di Neymar il club transalpino non si spaventerebbe ad andare a prendere il calciatore della Sampdoria. Da parte sua Schick sarebbe felice di arrivare in un club così importante anche se consapevole di trovare davvero poco spazio. Nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche notizia in più in merito, ma la Juventus appare ormai tagliata fuori dalla corsa al calciatore. E' così che i bianconeri dovranno prendere presto una decisione per evitare di avere grandi rimpianti anche se il rapporto con il Paris Saint German appare ormai fortemente compromesso.

