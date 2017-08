Calciomercato Milan/ News, spunta André Gomes in prestito (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, André Gomes - La Presse

ANDRÈ GOMES, LA NUOVA OCCASIONE

Continuano le voci di calciomercato sul Milan che ormai è diventato una sorta di asso piglia tutto. Il club allenato da Vincenzo Montella potrebbe ora andare a prendere anche un altro centrocampista di livello internazionale, André Gomes del Barcellona. Della situazione ha parlato il giornalista Furio Fedele ai microfoni di TMW Radio, spiegando: "André Gomes potrebbe arrivare al Milan con la formula del prestito. Il Barcellona è grato al club rossonero per aver valorizzato e non poco il profilo di Gerard Delofeu". Di sicuro André Gomes rimane un calciatore importante anche se ha subito e non poco il salto di qualità dal Valencia al Barcellona, trovando non poche difficoltà in mezzo al campo della squadra di Luis Enrique. Nonostante il Milan abbia già acquistato Lucas Biglia dalla Lazio e Franck Kessié dall'Atalanta ora potrebbe compiere un altro acquisto importante in mezzo al campo, mettendo le mani sul calciatore del Barca di Valverde.

JORGE MENDES VUOLE CONVINCERE DIEGO COSTA AD ACCETTARE I ROSSONERI

Diego Costa e il Milan è un matrimonio che si potrebbe fare, lo conferma l'interesse per questa trattativa che ha in mente l'agente portoghese Jorge Mendes. Questi sta facendo un lavoro di pressione direttamente sul calciatore per convincerlo ad accettare il club rossonero. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che l'attaccante si sia promesso già all'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Nonostante questo il procuratore avrebbe gli argomenti per fargli cambiare idea e indirizzarlo verso la maglia rossonero. Alla base del lavoro dell'agente c'è la forza di un club come quello rossonero che in questa sessione di calciomercato ha acquistato diversi calciatori importanti. Ora l'obiettivo è quello di far capire a Diego Costa che nonostante in rossonero non giocherebbe la Champions League avrebbe la possibilità di lottare ad armi pari con le grandi del calcio italiano per provare a vincere un altro titolo da protagonista. Il campionato italiano poi è uno di quelli che lo spagnolo, di origini brasiliane, non ha ancora provato e sicuramente sarebbe felice di fare questa nuova esperienza. Staremo a vedere se questa telenovela si tingerà di rossonero.

© Riproduzione Riservata.