Calciomercato Napoli/ News, duello col Monaco per Dolberg (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Kasper Dolberg - La Presse

DOLBERG IN RAMPA DI LANCIO

Tra le grandi del calcio italiano il Napoli è quella che sul calciomercato si è mossa con atteggiamento più morigerato. Il club azzurro infatti non ha fatto grandi acquisti, senza però cedere nessuno e integrando anche giovani interessanti come Ounas arrivato dal Bordeaux. Uno dei prossimi colpi potrebbe essere Kasper Dolberg dell'Ajax. Per il classe 1997 però da oggi c'è una concorrente in più. Secondo quanto riportato dal portale danese Ekstra Bladet pare che il Monaco abbia messo nel mirino il calciatore per sostituire Kylian Mbappé. Quest'ultimo infatti dovrebbe partire con il Real Madrid che pare pronto a mettere a segno un colpo davvero molto importante. Dolberg ha un contratto fino al 30 giugno 2021 con l'Ajax e quindi sicuramente i lancieri lo venderanno ma solo attraverso un assegno davvero molto importante. Da parte sua Dolberg rimane un calciatore molto interessante e nonostante sia ancora giovane ha già una buona esperienza, guadagnata anche una certa continuità con la maglia della nazionale maggiore danese.

CECCARINI SU VERDI

Tra i tanti nomi fatti per il Napoli c'è stato anche quello di Simone Verdi. Di questo ha parlato l'esperto di calciomercato di Niccolò Ceccarini che ha sottolineato come la filosofia del Napoli sia proprio quella di andare a prendere giocatori giovani, di talento e anche di personalità. Verdi rappresenta quindi questa filosofia. Bisogna vedere però quanto la squadra azzurra voglia spendere per arrivare al calciatore. Il giornalista sottolinea poi che il vero obiettivo dichiarato sia Zinchenko del Manchester City, ma anche in questo caso i dubbi sono legati alle condizioni necessarie per chiudere questa trattativa. Spiega poi le ultime sul calciomercato in uscita: "Tonelli dopo le due partite del preliminare di Champions League dovrebbe partire. Leonardo Pavoletti ed Emanuele Giaccherini invece sono due calciatori in esubero che potrebbero partire. Il Napoli non ha per forza bisogno di acquistare quindi altri calciatori".

