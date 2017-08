Calciomercato Roma/ News, Emre Mor del Borussia se salta Mahrez (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

EMRE MOR LA NUOVA PISTA PER IL DOPO SALAH

La Roma vive ancora delle difficoltà per arrivare all'esterno algerino del Leicester Riyad Mahrez. Serve ora guardarsi intorno per vedere cosa offre il calciomercato. Tra i tanti nomi si è fatto anche quello di Emre Mor come riporta Sky Sport. Il calciatore di venti anni tedesco ma con passaporto danese, e quindi comunitario, è nel mirino anche della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal portale dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio pare che la Roma abbia già offerto al Borussia Dortmund venti milioni di euro per Emre Mor, ma che il club giallonero abbia rifiutato. I tedeschi vorrebbero infatti partire da una base d'asta di trenta milioni, magari divisibili in venticinque di parte fissa e cinque di bonus. La Fiorentina sembra essere fuori dai giochi perché comunque non potrebbe sostenere delle cifre simili. Sul calciatore ha parlato anche Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sky Sport, ai microfoni di Radio Bruno: "Le parole del direttore sportivo del Borussia Dortmund su Emre Mor suonano come una sentenza".

SADIQ PRONTO A RINNOVARE

Nonostante molte volte i giovani non siano considerati nel nostro calcio l'idea della Roma è quello di farli crescere per monitorarli con attenzione. Uno di questi è Umar Sadiq che nelle amichevoli precampionato ha dimostrato qualità e quantità, ma che se dovesse rimanere in giallorosso farebbe più panchina che altro. E' per questo che probabilmente lascerà il club capitolino per andare a giocare con continuità in una realtà di minor valore. Secondo quanto riportato dal portale dell'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio pare che la Roma sia pronta a far rinnovare il contratto proprio a Sadiq Umar e che poi lo cederà in prestito. Sul calciatore ci sono tre club di Serie A che gli garantirebbero di giocare e non poco. Si tratta di Verona, Crotone e Spal tre squadre che hanno l'ambizione di continuare a giocare nella massima categoria e che vorrebbero farlo anche grazie alle reti di questo lungo attaccante.

