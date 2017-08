CALCIOMERCATO INTER / News, il saluto di Murillo (Ultime notizie)

Icardi, lapresse

Jeison Murillo si è affidato al proprio profilo Twitter per salutare l'Inter, dopo il suo trasferimento al Valencia. Il giocatore degli spagnoli è rimasto molto legato alla sua ex squadra e ha voluto ringraziare coloro i quali hanno reso speciale l'esperienza interista: "Prima di tutto voglio ringraziare Dio e l'Inter per avermi dato la possibilità di far parte di questo grande Club, che ha creduto in me e mi ha sempre dato fiducia. Sono stati due anni di esperienza, nei quali ho conosciuto e condiviso i miei giorni con persone esemplari con cui sono nate delle amicizie stupende. Non è facile dire addio a qualcosa che hai sempre sognato: "FAR PARTE dell'F.C. INTERNAZIONALE". Il saluto di Murillo è commosso e prosegue con parole colme di nostalgia: "Oggi me ne vado con un dolore nel cuore ma anche con un sorriso perché se di una cosa sono sicuro, che ogni volta che ho indossato la maglia nerazzurra l'ho difesa con tutta la mia anima". Infine un ringraziamento ai tifosi dell'Inter, che lo hanno sempre sostenuto nei momenti difficili: "Hanno sempre creduto nelle mie qualità, mi hanno accolto nel migliore dei modi. Auguro il meglio a questo club.Che Dio vi benedica sempre", ha concluso Murillo.

