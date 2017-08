CALCIOMERCATO JUVENTUS / News, concorrenza inglese per Keita (Ultime notizie)

Allegri, lapresse

TOTTENHAM SU KEITA

Secondo il Mirror, la Juventus dovrà prestare molta attenzione alla concorrenza per Keita Balde, dal momento che il giocatore della Lazio è finito nel mirino del Tottenham. Il talento dei biancocelesti ha tanti ammiratori in giro per l'Europa e il rischio che possa scatenarsi un'asta non è da escludere. Keita ha ormai rotto coi capitolini, tuttavia l'intesa con la Juventus non è ancora totale. La Lazio di Lotito non intende fare sconti, mentre la Juventus non vuole spendere più del dovuto. In tutto questo contesto di contesa, fanno notizia le parole del tecnico Inzaghi, che ha detto apertamente di provare grande delusione nei confronti di Keita: "Parliamo di un giocatore su cui ho sempre puntato a occhi chiusi, che nessun allenatore prima di me aveva fatto giocare così tanto. L'ho sempre coccolato, ci avrei puntato anche per la Supercoppa, nell'ultima settimana non ho visto gli atteggiamenti giusti, quindi ho deciso di escluderlo. Sono tutti importanti, ma nessuno è indispensabile".

