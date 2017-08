CALCIOMERCATO MILAN / News, Montella: "Ultimo colpo? Vediamo..." (Ultime notizie)

Suso, lapresse

Nella conferenza stampa precampioanto, il tecnico del Milan, Vincenzo Montella, ha parlato di calciomercato. Il mister rossonero ha detto di essere soddisfatto dell'operato della società e sull'eventuale arrivo di un esterno si è così espresso: "Ho parlato con Mirabelli e Fassone, sanno cosa fare per migliorare una squadra già competitiva. A prescindere dalle uscite vediamo cosa offre il mercato". Montella è felice della vicinanza di Han Li e non ha critiche da rivolgergli per quanto concerne gli investimenti: "Sarei ingeneroso se chiedessi pubblicamente qualcosa in più. La società è attenta e ha voglia di migliorare, vediamo cosa offre il mercato ma io sono soddisfatto di quanto fatto fino ad oggi. Sono contento che sia con noi e vogliamo offrigli un grande spettacolo, per lui e per gli sforzi fatti".

