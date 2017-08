CALCIOMERCATO NAPOLI / News, De Laurentiis non molla Denis Suarez (Ultime notizie)

Hamsik, lapresse

Secondo rumors di calciomercato, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non si è ancora arreso all'idea di rinunciare a Denis Suarez e sarebbe in procinto di sostenere un'importante investimento. Una sorta di regalo per Maurizio Sarri, che accoglierebbe con gioia l'arrivo di Suarez. Tutto, ovviamente, dipenderà dall'esisto dei preliminari di Champions League: in caso di vittoria, il Napoli proverà ad affondare il colpo. Il giocatore del Barcellona è considerato l'elemento ideale per fare il salto di qualità, sia in campionato che in Europa. In casa di passaggio del turno, il Napoli si ritroverebbe oltre 40 milioni di euro in casa e potrebbe quindi sperare di strappare un sì al Barça. I tifosi del Napoli, però, non devono farsi illusioni: prima di parlare di possibile trattativa bisognerà superare l'ostacolo Nizza in Coppa.

