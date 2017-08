CALCIOMERCATO ROMA / News, Shakespear parla del futuro di Mahrez (Ultime notizie)

Dzeko, lapresse

In casa Roma, il nome di Mahrez continua ad essere molto chiacchierato. Il giocatore del Leicester è il principale obiettivo di calciomercato dei giallorossi, anche se a detta di molti addetti ai lavori è ormai da eslcudere un suo approdo nella capitale. Di sicuro, il suo allenatore Shakespear, non pensa minimamente all'addio e in sala stampa non ha perso occasione per elogiarlo, circa l'atteggiamento tenuto in queste settimane di mercato: ''Ho parlato tante volte di Mahrez e della sua concentrazione, che anche oggi avete potuto vedere. E' un professionista ed ha grandissime capacità: finché resterà qui sarà sempre preso in considerazione per giocare''. E' inutile negare la distanza tra la Roma e Mahrez, dal momento che Monchi ha cominciato a guardarsi intorno. Nei prossimi giorni potrebbe esserci un nuovo summit con Di Francesco per fare il punto della situazione, poi si deciderà il da farsi. L'alternativa che più stuzzica il mister giallorosso è Domenico Berardi, ovviamente. Per il giocatore del Sassuolo non è facile, ma potrebbe essere lui l'obiettivo numero uno se sfumasse Mahrez.

