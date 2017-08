Calciomercato Inter/ News, Ausilio conferma l'interesse per Schick. E Colido... (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Patrik Schick - La Presse

Tra i grandi obiettivi di fine calciomercato dell'Inter c'è anche Patrik Schick della Sampdoria. Il calciatore era stato acquistato dalla Juventus che ha rinunciato poi al ragazzo dopo le visite mediche che non avevano convinto del tutto. Ora su di lui si è scatenata un'asta tra l'Inter e la Roma. A confermarne l'interesse sono arrivate anche le parole di Piero Ausilio che ha parlato prima della sfida Inter-Fiorentina di ieri sera a Premium Sport, confermando l'interesse per il calciatore. Sottolinea: "Negare che ci piaccia sarebbe una bugia. E' un anno che ci stiamo lavorando. Però ci sono aspetti economici che non fanno andare le cose nella direzione giusta". Arriva poi anche la stoccatina tra le righe al Milan con Piero Ausilio che vuole sottolineare che alcuni magari non se ne rendono conto ma c'è sempre da rispettare il fair play finanziario. Le sue parole confermano quindi l'interesse anche se fanno capire che sarà molto difficile vedere Schick in nerazzurro.

COLIDO ARRIVA SUBITO?

Tra i nomi più interessanti fatti nel calciomercato dell'Inter c'è anche quello del giovanissimo Facundo Colido. Questi è un attaccante classe 2000 del Boca Juniors che l'Inter ha acquistato nel luglio scorso. Arrivano delle novità sul suo fronte con il calciatore che doveva arrivare l'anno prossimo a fronte del compimento del suo diciottesimo anno. Sembra però che il tesseramento possa essere anticipato come riporta Gianluca Di Marzio sul suo portale. L'esperto di calciomercato sottolinea come il calciatore sia in viaggio verso l'Italia, come tra l'altro mostrato sul profilo di Instagram del ragazzo, e che dovrà risolvere alcune pratiche burocratiche. Non si vorrebbe aspettare la prossima sessione per tesserarlo e quindi magari averlo già a disposizione da subito. Difficile capire poi quale sarà il destino di un attaccante talentuoso, ma anche molto giovane. Staremo a vedere quale sarà la scelta dell'Inter e di Colido stesso.

