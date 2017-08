Calciomercato Juventus/ News, Spinazzola è in cima alla lista dei desideri (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Leonardo Spinazzola - La Presse

Come si svolgeranno gli ultimi giorni di calciomercato per la Juventus? I bianconeri stanno lavorando notte e giorno per convincere l'Atalanta a lasciar partire Leonardo Spinazzola che rimane in cima alla lista dei desideri. I bianconeri le hanno provate tutte, addirittura avevano proposto ai bergamaschi di acquistare Diego Laxalt dal Genoa per poi girarlo in prestito biennale gratuito, offerta rispedita al mittente. Intanto però Leonardo Spinazzola ieri in Atalanta-Roma non era nemmeno in panchina e Gosens ha destato buone sensazioni. Sembra che la squadra nerazzurra abbia già messo in conto di cedere Spinazzola, ma voglia ottenere qualcosa in più dalla Juventus per rompere il patto di prestito biennale del calciatore iniziato l'anno passato e quindi con ancora dodici mesi di vita. La Juventus se dovesse fallire l'assalto al calciatore non andrà a prendere un altro calciatore e tratterrà Kwadwo Asamoah altrimenti destinato al Galatasaray.

IL GALATASARAY ASPETTA ASAMOAH

Tra i nomi in uscita nel calciomercato della Juventus c'è quello di Kwadwo Asamoah. Il ciclo del ghanese in bianconero sembra essersi concluso dopo anni da protagonista, qualche infortunio di troppo e la conquista di cinque scudetti di cui almeno due da titolare inamovibile. Al momento però Asamoah è bloccato a Torino dalle difficoltà dei bianconeri di arrivare a Leonardo Spinazzola che è bloccato a Bergamo da un prestito biennale arrivato al suo secondo anno di svolgimento. Nel momento in cui il terzino tornerà alla base Kwadwo Asamoah sarà ceduto al Galatasaray. Fotospor.com sottolinea come il club turco sia già forte dell'accordo con l'ex centrocampista dell'Udinese e stia aspettando solo il via libera da Torino. Di certo i bianconeri se non riusciranno a riportare alla base Spinazzola non andranno a spendere altri soldi per un terzino mancino e potrebbero trattenere Asamoah nel ruolo di vice Alex Sandro. Se invece l'affare con la Dea si sbloccherà il ghanese partirà verso la squadra allenata da una vecchia conoscenza della Juventus, Igor Tudor.

