Calciomercato Milan/ News, Montella aspetta una sorpresa! (Ultime notizie)

Vincenzo Montella

Vincenzo Montella è stato chiaro con il Milan e ha lavorato per costruire nel calciomercato di questa estate una squadra che potesse raggiungere subito la vittoria di qualcosa di importante dopo aver alzato il primo trofeo l'anno scorso. La Supercoppa Italiana ha riportato i rossoneri a iscrivere il loro nome negli albi d'oro del calcio italiano dopo diversi anni d'assenza, un piazzamento non troppo entusiasmante in campionato ha invece restituito la possibilità di giocare nelle coppe anche se dalla porta di servizio dell'Europa League. Alla fine della gara Crotone-Milan Vincenzo Montella ha sottolineato alla Rai però di aspettarsi ancora qualcosa dal calciomercato. Quel suo "Chissà se la società mi riserverà altre sorprese" ha aperto subito un dibattito su cosa possa servire a questa squadra. Forse un vice Kessie è l'unica falla di una rosa che sta diventando di carenza davvero internazionale. E intanto stamattina sono fissate le visite mediche per Nikola Kalinic che è stato ufficializzato ieri.

GOMEZ, PALETTA, SOSA E NIANG PRONTI A PARTIRE

Si parla molto del calciomercato in entrata in casa Milan, ma non c'è da sottovalutare anche quello in uscita. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto ieri sera dopo la sfida Crotone-Milan negli studi di Sky Sport. Il noto esperto di calciomercato ha sottolineare che è da capire bene la situazione legata a Mbaye Niang. Il Milan ha un accordo per 18 milioni di euro, più 2 di bonus, con lo Spartak Mosca e vuole convincere il calciatore ad accettare l'offerta del club russo. Niang ha rallentato la trattativa dopo che sembrava pronto a svolgere le visite mediche. Oggi sarà in Italia un emissario del Fenerabahce per provare a chiudere per il roccioso difensore Gustavo Gomez ormai finito nel dimenticatoio dopo gli acquisti di Leonardo Bonucci e Mateo Musacchio. Anche il Principito José Sosa è sul calciomercato, per lui è arrivata una proposta dal club turco del Trabzonspor. Sono diverse le squadre italiane, Lazio su tutte dopo la cessione di Hoedt, pronte a comprare Gabriel Paletta.

