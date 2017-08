Calciomercato Napoli/ News, si punta tutto su Zinchenko del Manchester City (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Maurizio Sarri - La Presse

Il Napoli è convinto a chiudere questa campagna di calciomercato con un solo altro acquisto. La forza degli azzurri in questa sessione è stata quella di non cedere nessuno dei suoi campioni perché alla fine sono arrivati solo due giocatori e tra l'altro nemmeno costati moltissimo. Il primo è il duttile terzino Mario Rui e poi c'è il giovane talento ex Bordeaux Ounas. Ora serve un altro calciatore che davanti possa dare il ricambio agli esterni d'attacco. Ne ha parlato a TMW Radio l'esperto di calciomercato di Mediaset Premium Niccolò Ceccarini. Questi ha chiarito che ormai sono stati archiviati i casi di Federico Chiesa e Keita Baldé Diao, considerati troppo esosi. Alla fine si punterà sul giovane ucraino del Manchester City Zinchenko che è stato bloccato da tempo. L'esterno d'attacco dovrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto anche se il rischio è che i Citizens vogliano inserire una clausola di riacquisto.

ZAPATA VERSO LA SAMPDORIA

La Sampdoria cerca un attaccante con la possibilità che in questa sessione di calciomercato venga ceduto Patrik Schick su cui ci sono Inter e Roma. Il club blucerchiato ha intenzione di puntare forte su Duvan Zapata del Napoli come riporta Sky Sport. Il lungo attaccante colombiano è tornato dal prestito biennale all'Udinese e nonostante la stima che nutre per lui la società campana il calciatore non sarà trattenuto chiuso dalla presenza di fin troppi calciatori nel reparto offensivo. La Sampdoria sembra pronta a sganciare una cifra molto importante per il ragazzo, addirittura venti milioni di euro più una percentuale su una futura rivendita. In settimana è già sato fissato un incontro con gli agenti del calciatore per convincerlo ad accettare il progetto blucerchiato. Duvan Zapata si adatterebbe alla perfezione per giocare con un'altra prima punta atipica come Fabio Quagliarella.

