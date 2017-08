Calciomercato Roma/ News, ultimo tentativo per Mahrez poi tutto su Cuadrado (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Juan Cuadrado - La Presse

La Roma ha capito dalla difficile trasferta di Bergamo contro l'Atalanta che bisogna fare uno sforzo sul calciomercato per andare a prendere un calciatore di livello che possa partire da titolare. Gregoire Defrel a destra non sta funzionando, il francese è arrivato e dovrà giocare come vice di Edin Dzeko da attaccante centrale. Secondo quanto riportato da Andrea Pugliese de La Gazzetta dello Sport, intervenuto a Tele Radio Stereo, pare che Monchi non si sia rassegnato, come invece a dichiarato, verso l'obiettivo Riyad Mahrez inseguito tutta l'estate. Verrà fatto un ultimo tentativo disperato per andare a prendere un calciatore che ha tutte le caratteristiche per cambiare il passo dell'attacco del club capitolino. Se arriverà l'ennesimo rifiuto allora la società giallorossa virerà decisa su Juan Cuadrado. La Juventus valuta trenta milioni di euro il calciatore colombiano ex Chelsea e Fiorentina che sta giocando titolare ma che può partire se arriva l'offerta giusta.

OSTI PARLA DI SCHICK

Tra gli obiettivi della Roma per l'attacco in questi ultimi giorni di calciomercato c'è anche Patrik Schick della Sampdoria. L'attaccante ceco è un calciatore che piace molto a Eusebio Di Francesco anche per la sua possibilità di giocare si da punta centrale che da esterno nel tridente come spesso ha fatto nella Sampdoria di Marco Giampaolo. Del calciatore in questione ha parlato il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ai microfoni di Sky Sport, sottolineando: "Potrei dire che Patrik Schick ha un contratto fino al 2020, ma comunque partirà se arriverà una proposta irrinunciabile e se la Sampdoria troverà un adeguato sostituto." Al momento l'ipotesi che la Roma possa arrivare a Patrik Schick rimane piuttosto remota anche perché sembra essere in vantaggio su questa pista l'Inter di Luciano Spalletti. Di sicuro però un tentativo verrà fatto perché la Roma comunque ha bisogno di trovare un calciatore che là davanti possa fare la differenza.

