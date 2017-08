Messi lascia il Barcellona?/ Calciomercato: il Manchester City sogna e ci prova ma...

Messi lascia il Barcellona? (Foto: LaPresse)

Lionel Messi vestirà la maglia del Manchester City, ma nella prossima stagione. La clamorosa indiscrezione è stata riportata dal Daily Record, secondo cui il fuoriclasse argentino avrebbe deciso di posticipare l'addio al Barcellona. Via, dunque, al termine della stagione appena cominciata? Eppure le voci sul futuro della Pulce sono contrastanti. Partiamo da quelle che arrivano dall'Inghilterra, dove il trasferimento alla corte di Pep Guardiola è considerato uno scenario realistico, non da fantacalcio. Ci sarebbe stato addirittura un incontro la scorsa settimana tra la dirigenza del Manchester City e l'entourage di Messi per trovare l'accordo economico propedeutico allo sbarco in Premier League dell'attaccante. Il meeting di Barcellona confermerebbe il malumore del giocatore nei confronti del club blaugrana dopo la cessione di Neymar al Paris St Germain, nonostante il possibile arrivo di Ousmane Dembelè.

CESSIONE AL MANCHESTER CITY O RINNOVO COL BARCELLONA?

In Spagna, invece, sono certi del fatto che il matrimonio tra Lionel Messi e il Barcellona proseguirà. Non solo, ma si parla anche di un possibile nuovo rinnovo di contratto per la Pulce. Il direttore sportivo del club catalano, Robert Fernandez, vorrebbe spegnere sul nascere le voci di calciomercato, quindi ha annunciato: «Stiamo solo cercando un momento per le firme e nulla più». In effetti sembrava davvero difficile l'ipotesi di una nuova cessione: dopo Neymar, sarebbe stato a dir poco incredibile veder partire Messi. Il trasferimento del brasiliano ha sicuramente mischiato le carte in tavola e sovvertito le regole di calciomercato, ma non al punto da veder Messi con un'altra maglia. Rabbiosa la reazione dei tifosi del Barcellona, da qui la decisione del direttore sportivo di intervenire per precisare che il fuoriclasse argentino continuerà a vestire la maglia blaugrana. Il numero 10 del Barcellona resta lui, Messi.

