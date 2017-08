Calciomercato Inter/ News, agente Candreva: non parte, resta in nerazzurro (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Antonio Candreva - La Presse

Lungo queste ultime settimane di calciomercato si è parlato più volte della possibilità di vedere Antonio Candreva cambiare maglia. Il centrocampista dell'Inter è da diverso tempo nel mirino del Chelsea con Antonio Conte che farebbe carte false per averlo a disposizione. Il tecnico pugliese lo stima molto e ha già lavorato con lui ai tempi della nazionale quando a Euro 2016 è stato un punto fermo sulla corsia destra d'attacco. Il suo agente, Federico Pastorello, è però intervenuto a Rai Sport chiudendo ogni possibilità di vederlo partire in questa sessione di calciomercato. Ha sottolineato: "Candreva rimarrà all'Inter perché questo è il suo desiderio ed è condiviso da società e Luciano Spalletti. A gennaio è vero che il Chelsea lo voleva, ma Antonio ha deciso di lasciare la Lazio a cui era molto legato per seguire il progetto di rinascita dell'Inter. Vuole far parte di questa".

SI AVVICINA KARAMOH

L'Inter sta per mettere a segno un colpo di calciomercato per il futuro, si tratta del giovane Yann Karamoah del Caen. Giocatore rapido e di grande tecnica potrebbe arrivare in questa settimana come riporta FcInterNews.it. La sensazione infatti è che ci potrebbe essere una netta accelerazione con un summit che è previsto per mercoledi. Il ragazzo arriverebbe in prestito con diritto di riscatto obbligatorio sugli otto milioni di euro. Le due compagini hanno trovato un accordo sulla via di mezzo con l'Inter che ne offriva sei e il Caen che ne voleva dieci. Sicuramente se i meneghini piazzeranno il colpo si assicureranno un grande talento che in nerazzurro però almeno al momento non troverebbe spazio. Nonostante questo la formula di prestito con diritto di riscatto non dovrebbe permettere all'Inter di girarlo a sua volta a un club minore per farlo giocare con continuità. A Milano dovrebbe giocarsi le sue chance come vice del capitano Mauro Icardi.

