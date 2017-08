Calciomercato Juventus/ News, Marchisio non lascerà i bianconeri! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Claudio Marchisio - La Presse

Nella giornata di ieri si è parlato a lungo del possibile addio da parte di Claudio Marchisio alla Juventus. Il Principino era stato accostato addirittura al Milan che sembrava pronto a formulare un'offerta difficile da rifiutare per i bianconeri. E' così che ha voluto prendere la situazione in mano il padre e agente di Claudio Marchisio che ha parlato a Calciomercato.it sottolineando di non sapere niente del possibile interessamento del club rossonero al calciatore numero otto della Juventus. Questi sottolinea: "Casco un po' dal pero per questo. Fino a prova contraria due anni fa abbiamo firmato un contratto valido per cinque stagioni e quindi ce ne sono ancora tre davanti a noi. Per il resto bisognerebbe chiedere alla Juventus, ma io ho parlato con la dirigenza tre giorni fa e non mi hanno comunicato niente. Quelle sul Milan sono per me solo delle voci. Due cose sono sicure e cioè che Claudio Marchisio si trova bene e che vuole giocare". Stefano Marchisio ha poi sottolineato che se per assurdo il calciatore non dovesse giocare per mei allora si potrebbe pensare di andare via, ma anche che al momento non è proprio questa la situazione.

COLPO ALLA POGBA IN ARRIVO?

La Juventus potrebbe mettere a segno a breve un colpo alla Paul Pogba. Pare infatti che i bianconeri starebbero per acquistare il diciottenne dell'Arsenal Marcus McGuane. Il centrocampista è all'ultimo anno di contratto con il club inglese. Attenzione però perché su questo giovane talento ci sarebbe anche il Manchester United che potrebbe far leva sull'ambiente non troppo diverso da quello dell'Arsenal. Un ragazzo così giovane infatti potrebbe temere la possibilità di un salto in una realtà che presenta delle differenze anche se non trascendentali. C'è però anche l'altro lato della medaglia e cioè quello che vede la Juventus sempre e comunque pronta a valorizzare i giovani che acquista. Ne è un esempio vivo Paul Pogba, centrocampista arrivato praticamente a parametro zero e venduto allo stesso club dal quale era stato acquistato per circa cento milioni di euro. Che McGuane possa essere il prossimo? Lo scopriremo molto presto.

