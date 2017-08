Calciomercato Milan/ News, la Juventus prova a superare i rossoneri su Pellegri (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pietro Pellegri - La Presse

Il Milan sta provando lo scatto su questo calciomercato per arrivare al talento del Genoa Pietro Pellegri. Il classe 2000 sta diventando un obiettivo concreto di calciomercato anche per la Juventus che secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, durante Calciomercato - L'Originale, domani avrà un colloquio con l'agente del calciatore. Il Milan però non si rassegna e segue con attenzione le evoluzioni di questa trattativa. Per SportItalia sarà infatti bagarre tra Juventus e Milan fino all'ultimo con il Genoa che ha la speranza di veder lievitare il prezzo di questo giovanissimo talento. Ovviamente sia il Milan che la Juventus qualora riuscissero ad acquistare Pellegri subito lo cederebbero in prestito in una squadra pronta a dargli spazio con continuità. Punta di peso con grande tecnica e rapidità ha già dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli nonostante sia un ragazzo giovane e che può avere ancora la possibilità di crescere.

NIANG, INTRIGO SPARTAK

E' diventata una vera e propria telenovela quella che riguarda Mbaye Niang. Il calciomercato del Milan infatti deve ammortizzare le tante spese fatte per gli acquisti anche con qualche cessione. L'offerta di 18 milioni di euro, più 2 di bonus, dello Spartak Mosca per l'attaccante francese cresciuto nel Caen è un'occasione difficile da farsi scappare. Per questo il Milan sta cercando di convincere un calciatore che non sembra affatto felice di questa possibilità. Da parte sua Niang è convinto di poter trovare di meglio e non sarebbe dispiaciuto di poter rimanere in rossonero a giocarsi le sue chance con Vincenzo Montella. L'idea di andare a giocare nella Russian Premier League un po' lo spaventa, perché potrebbe perdere contatto col calcio che conta. Di certo però rimanere in tribuna per un anno con il Milan non sarebbe di certo la soluzione migliore per ottenere una crescita anche di notorietà.

