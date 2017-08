Calciomercato Napoli/ News, colpo Patrik Schick a sorpresa? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Patrik Schick - La Presse

Il Napoli ha un po' sonnecchiato in questo calciomercato, ma non per mancanza di iniziativa. L'obiettivo infatti era rinforzare la squadra mantenendo in azzurro tutti i campioni che hanno fatto grande la squadra di Maurizio Sarri. Ora d'improvviso però gli azzurri potrebbero piazzare un colpo davvero importante. Secondo quanto raccontato da Ciro Venerato a Rai Sport l'idea è quella di approfittare delle difficoltà di Inter e Roma nell'arrivare a Patrik Schick della Sampdoria calciatore prima preso e poi scaricato dalla Juventus per problemi relativi alle visite mediche. Gli azzurri sarebbero pronti a contattare direttamente l'agente del calciatore per capire i margini di trattativa. C'è da considerare però anche il fatto che il club blucerchiato dopo l'esperienza con la Juventus non cederà più il calciatore a trenta milioni di euro, ma aspetta per lui un'offerta davvero molto complicata da rifiutare.

PAVOLETTI EREDE DI BORRIELLO A CAGLIARI?

Leonardo Pavoletti non trova pace in questa sessione di calciomercato. L'attaccante del Napoli infatti appare costantemente nelle prime pagine che si occupano di calciomercato, accostato giorno dopo giorno a club sempre diversi. Sia secondo Alfredo Pedullà a SportItalia che per Gianluca Di Marzio a Sky Sport, durante Calciomercato - L'Originale, pare che il Cagliari sia piombato sul calciatore per provare a farne l'erede di Marco Borriello. Quest'ultimo è andato un po' a sorpresa a rinforzare l'attacco della Spal che già poteva contare sull'arrivo di un calciatore forte come Alberto Paloschi. Ora i sardi si trovano con solo Cop come punta centrale e vogliono portare a Cagliari un calciatore di grande prolificità sotto porta. Attenzione però anche all'Alaves che non ha mai smesso di pensare a Leonardo Pavoletti come una possibilità concreta. Sicuramente Pavoletti però valuterà con più attenzione la possibilità di rimanere in Serie A dove avrebbe più possibilità di essere visionato da Ventura in vista dei Mondiali.

