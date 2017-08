Calciomercato Roma/ News, scambio Fazio-Ranocchia con l'Inter? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Andrea Ranocchia - La Presse

Sull'asse Roma-Milano, sponda nerazzurra, si potrebbe concretizzare uno scambio incredibile di calciomercato. Secondo Calciomercato.com le due società si starebbero parlando per scambiarsi Andrea Ranocchia e Federico Fazio. Il centrale argentino è richiesto da Luciano Spalletti che l'anno scorso alla Roma ne aveva fatto un vero e proprio perno. Eusebio Di Francesco però non apprezza tecnicamente il ragazzo e gli preferisce Juan Jesus e Hector Moreno. E' così che da Milano è arrivata l'idea di proporre in cambio il centrale italiano Andrea Ranocchia in ritorno dal prestito più che positivo in Premier League con l'Hull City. La trattativa è difficile anche perché la piazza romana non gradirebbe molto Ranocchia, ma l'affare è uno di quelli che si può concretizzare nelle ultime ore di calciomercato e di certo Fazio e Ranocchia, sperando di trovare più spazio, sarebbero felici di scambiarsi le maglie.

STROOTMAN HA DETTO NO ALLA JUVENTUS

La Juventus è tornata forte su un calciatore della Roma come capitato già diverse volte in queste ultime sessioni di calciomercato. Se l'anno scorso è riuscita a portarsi a casa Miralem Pjanic ora potrebbe trovare qualche difficoltà a mettere le mani sull'olandese Kevin Strootman. Pare infatti che i bianconeri abbiano proposto al club giallorosso uno scambio di cartellini tra l'ex Psv Eindhoven e Juan Cuadrado che farebbe molto comodo ad Eusebio Di Francesco, che aveva la speranza di acquistare Riyad Mahrez dal Leicester. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare però che sia stata decisiva la volontà di Strootman che avrebbe detto di no alla Juventus. Il centrocampista è davvero molto riconoscente alla Roma che lo ha aspettato praticamente un anno e mezzo dopo un brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto nel giro di pochi mesi a diversi interventi.

